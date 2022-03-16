Защитник «Реала» пропустит матч с «Барселоной»

Защитник «Реала» Ферлан Менди пропустит матч 29-го тура испанской Примеры с «Барселоной», сообщает Marca.
По информации источника, у француза диагностировано повреждение приводящей мышцы. Ферлан выбыл на 10-15 дней.
Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» летом 2019 года за € 48 млн. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании защитник принял участие в 18 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также на его счету пять матчей в Лиге чемпионов, в которых он не отметился результативными действиями.
Матч 29-го тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Реал» — «Барселона» состоится 20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск. Мадридский «Реал» в 28 матчах набрал 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (51) — на 3-м месте.
«Мальорка» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 28-й тур:
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