Карраскаль рассказал, почему сорвался переход в ЦСКА два года назад

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о сорвавшемся два года назад переходе в стан армейцев.
«Да, это было два года назад. Лично я очень хотел перейти, но тогда «Ривер Плейт» играл в Кубке Либертадорес и рассчитывал на меня. Поэтому трансфер не состоялся. Сейчас я очень рад, что наконец-то переход состоялся.
В ЦСКА сейчас много латиноамериканцев. Есть колумбиец, парагваец, два бразильца. Мы прекрасно общаемся и понимаем португальский и испанский язык. Хоть они и немного разные. Нас очень хорошо встретили. Чувствуем себя здесь очень комфортно, как дома. Каждый из нас воодушевлён и хочет достичь больших вершин с ЦСКА», — сказал Карраскаль в интервью клубному каналу.
Напомним, ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт». Хорхе провёл за аргентинский гранд 81 матч во всех турнирах, отметившись девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком «Ривер Плейт» в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн.
- 16 марта 2022
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