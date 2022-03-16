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«Боруссия» объявила о переходе голкипера Бюрки в клуб МЛС «Сент-Луис Сити» в конце сезона

«Боруссия» объявила о переходе голкипера Бюрки в клуб МЛС «Сент-Луис Сити» в конце сезона
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Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки продолжит карьеру в американском клубе МЛС «Сент-Луис Сити». Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

Игрок и дортмундский клуб расторгли действующий контракт по обоюдному согласию сторон. Роман Бюрки — воспитанник швейцарского «Янг Бойз». Голкипер перешёл в «Боруссию» летом 2015 года из «Фрайбурга». Соглашение с 31-летним вратарём было рассчитано до 2023 года. В этом сезоне Бюрки ни разу не появился на поле.

В этом сезоне Грегор Кобель стал основным вратарём дортмундцев. Он провёл в чемпионате 24 игры. Дортмундская «Боруссия» набрала 53 очка в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (60).

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