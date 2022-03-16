Сёмин: выступаю за расширение РПЛ, но обязательно должен соблюдаться спортивный принцип

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об идее расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.
«Во-первых, хотелось бы сказать, что при расширении РПЛ до 18 команд вырастет количество матчей. Похоже, что российские команды не будут играть в еврокубках. Я выступаю за расширение, но за одним исключением. Обязательно должен соблюдаться спортивный принцип. Две последние команды РПЛ должны сыграть переходные матчи с двумя командами, которые займут в ФНЛ третье-четвёртое место.
Этот регламент был изначально, и мы не можем так просто к этому отнестись и полностью проигнорировать команды, которые готовились и были уверены в том, что они смогут сыграть переходные матчи за попадание в РПЛ», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 16 марта 2022
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