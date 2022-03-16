Андрей Канчельскис поддержал инициативу возвращения РПЛ на систему «весна-осень»
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об инициативе возвращения Российской Премьер-Лиги на систему проведения первенства «весна-осень».
«Очень положительно отношусь к инициативе перехода на весну-осень. Мы неплохо выступали, когда уже играли в таком формате. Буду поддерживать всё это! Как совмещать с чемпионатами мира, Европы и другими турнирами? Раньше же совмещали. Всё было нормально.
Первый раз что ли? Играли и выигрывали! Хватит себя обманывать. Сейчас достаточно много хороших стадионов, которых до этого не было. Будут ухаживать за полями и не будет проблем. Проблемы мы ищем в отговорках», — сказал Канчельскис с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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