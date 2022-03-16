Хорхе Карраскаль — о криминале: у меня была определённая разбалансировка

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о своём детстве в Колумбии.
«На самом деле, моё детство было обычным. Как и у любого латиноамериканского мальчишки. Не было сильной бедности, но и богатства достаточного не было. Я рос в средней по достатку семье. Чуть раньше у меня была определённая разбалансировка, так сказать, раскоординация движений по жизни. Без сомнения, у меня были разные ситуации, но это всё осталось в прошлом. Я решил все спорные моменты, и всё встало на свои места.
Я уличный игрок — рос на улице, поэтому всё пытался делать именно там. С самого детства смотрел видео с Роналдиньо: смотрел, как он играет, делает свои трюки и финты. Потом я пытался оттачивать своё мастерство, повторять всё это на улице, ровно до того момента, пока у меня не начало получаться», — сказал Карраскаль в интервью клубному каналу.
- 16 марта 2022
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