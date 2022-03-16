«Он был как ребёнок на детской площадке». Раньери — о приходе Абрамовича в «Челси»
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Бывший главный тренер «Челси» Клаудио Раньери высказался о приходе российского бизнесмена Романа Абрамовича в лондонский клуб.
«Абрамович был молод и полон энтузиазма. Он был как ребёнок на детской площадке. Он очень часто присутствовал на домашних играх и летал на выезды.
Абрамович купил «Челси», потому что в последнем туре чемпионата Англии (сезона-2002/2003. — Прим. «Чемпионата») мы добыли квалификацию в Лигу чемпионов, обыграв «Ливерпуль». Если бы у нас не получилось, история синих была бы другой», — цитирует Раньери Sportskeeda.
Напомним, Абрамович владел «Челси» с 2003 года. 10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
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