Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он был как ребёнок на детской площадке». Раньери — о приходе Абрамовича в «Челси»

«Он был как ребёнок на детской площадке». Раньери — о приходе Абрамовича в «Челси»
Комментарии

Бывший главный тренер «Челси» Клаудио Раньери высказался о приходе российского бизнесмена Романа Абрамовича в лондонский клуб.

«Абрамович был молод и полон энтузиазма. Он был как ребёнок на детской площадке. Он очень часто присутствовал на домашних играх и летал на выезды.

Абрамович купил «Челси», потому что в последнем туре чемпионата Англии (сезона-2002/2003. — Прим. «Чемпионата») мы добыли квалификацию в Лигу чемпионов, обыграв «Ливерпуль». Если бы у нас не получилось, история синих была бы другой», — цитирует Раньери Sportskeeda.

Напомним, Абрамович владел «Челси» с 2003 года. 10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

Новость по теме
Несколько претендентов на покупку «Челси» могут объединиться для приобретения клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022