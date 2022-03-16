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Невилл — о вылете «МЮ» из ЛЧ: неудивительно. Любая приличная команда обыграет «Юнайтед»

Невилл — о вылете «МЮ» из ЛЧ: неудивительно. Любая приличная команда обыграет «Юнайтед»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о вылете «красных дьяволов» из Лиги чемпионов. «МЮ» в 1/8 финала турнира уступил мадридскому «Атлетико».

«Ничего удивительного прошлым вечером не случилось. Любая приличная, организованная, борющаяся команда, скорее всего, обыграет этот «Юнайтед».

Именно поэтому я не мог радоваться победе над «Тоттенхэмом» в прошлую субботу, потому что такая игра, как в матче со «шпорами», привела бы к поражению во встрече с сильной командой. До конца мая долгий путь», — написал Невилл в «Твиттере».

Напомним, ответный матч завершился победой «Атлетико» со счётом 1:0. В первой игре команды сыграли вничью – 1:1. Таким образом, мадридский «Атлетико» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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