Невилл — о вылете «МЮ» из ЛЧ: неудивительно. Любая приличная команда обыграет «Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о вылете «красных дьяволов» из Лиги чемпионов. «МЮ» в 1/8 финала турнира уступил мадридскому «Атлетико».



«Ничего удивительного прошлым вечером не случилось. Любая приличная, организованная, борющаяся команда, скорее всего, обыграет этот «Юнайтед».



Именно поэтому я не мог радоваться победе над «Тоттенхэмом» в прошлую субботу, потому что такая игра, как в матче со «шпорами», привела бы к поражению во встрече с сильной командой. До конца мая долгий путь», — написал Невилл в «Твиттере».



Напомним, ответный матч завершился победой «Атлетико» со счётом 1:0. В первой игре команды сыграли вничью – 1:1. Таким образом, мадридский «Атлетико» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.