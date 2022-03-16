Хорхе Карраскаль: на моих ногах практически нет живого места

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о футболе в Южной Америке.

«Я привык, что часто приходится получать по ногам от защитников. С самого детства получаю по ногам, на них практически нет живого места. В Аргентине футбол сверхконтактный и там бьют постоянно. Надеюсь, что в России будет спокойнее, хотя здесь более силовой футбол, так как в Аргентине в этом плане творится какое-то сумасшествие, но я к этому готов.

Особенно в Аргентине футбол — это больше, чем спорт: там футбол, футбол и ещё раз футбол. Не игра, а целая религия. Там очень много давления и внимания, но если ты выбрал такой путь и это твоя профессия, то тебе должно нравиться. Аргентинские фанаты, конечно, много требуют, но очень хорошо относятся к тебе и ведут себя порядочно, если понимают, что ты за игрок», — сказал Карраскаль в интервью клубному каналу.