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Гарри Магуайр: в раздевалке нет проблем

Гарри Магуайр: в раздевалке нет проблем
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал о взаимоотношениях внутри коллектива.

«В раздевалке нет проблем. Когда вы играете за «Манчестер Юнайтед», к вам всегда приковано много внимания средств массовой информации. Это не имеет никакого отношения к результату. Мы можем больше сплотиться как команда. Мы обязаны клубу, мы обязаны болельщикам. Мы должны оценивать себя как профессионалов. Ребята дали всё для хорошего результата, но в конечном счёте этого не хватило. Мы не были достаточно хороши в этом сезоне», — цитирует игрока Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).

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