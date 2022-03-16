Хави — об игре с «Галатасараем»: хотим пройти дальше, хоть ЛЕ не самый престижный турнир

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с турецким «Галатасараем».
«Для нас это как финал. Выпадет либо орёл, либо решка. Если мы плохо сыграем, то вылетим.
Нам нужно быть интенсивнее, чем в первом матче. Мне не понравился первый тайм. Неделю спустя мы выглядели лучше, но всё равно упустили несколько моментов. Нужно показать такую же игру, как в матче с «Осасуной».
Завтра мы должны победить. Это финал. Необходимо показать, что мы можем бороться в еврокубках. Сейчас мы в такой же ситуации, что с «Наполи».
Мы хотим пройти дальше. Я много раз говорил, что наша цель — попасть в Лигу чемпионов. Победа в Лиге Европы — один из вариантов. Раздевалка очень воодушевлена, игроки хотят показать, что могут бороться в Европе, пусть это и не самый престижный турнир», — цитирует Хави Sport.es.
Ответный матч «Барселоны» с «Галатасараем» в 1/8 Лиги Европы пройдёт в Турции в четверг, 17 марта, в 20:45 мск. Первый матч завершился нулевой ничьей.
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