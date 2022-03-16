«Ювентус» и «Вильярреал» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Вильярреала» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра состоится на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Вильярреал».



«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Ругани, де Лигт, Данило, Рабьо, Артур, Локателли, Куадрадо, Мората, Влахович.



Запасные: Перин, Пинсольо, Кьеллини, Пеллегрини, Миретти, Бернардески, Дибала, Кин.



«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Торрес, Альбиоль, Орье, Тригерос, Капу, Парехо, Пино, Ло Чельсо, Груневелд.



Запасные: Асенхо, Фойт, Манди, Гаспар, Коклен, Гомес, Иборра, Педраса, Пенья, Чуквезе, Диа, Морено.



Игру обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Помогать ему будут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери – Павел Рачковски.