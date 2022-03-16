«Арсенал» и «Ливерпуль» огласили стартовые составы на матч

Сегодня, 16 марта, состоится матч в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Игра состоится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.

«Арсенал»: Аарон Рамсдейл, Седрик Суареш, Бен Уайт, Габриэл, Киран Тирни, Букайо Сака, Томас Парти, Мартин Эдегор, Гранит Джака, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт.

«Ливерпуль»: Алиссон, Вирджил Ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александр-Арнольд, Жоаэль Матип, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Тиаго Алькантра, Садио Мане, Луис Диас, Диогу Жота.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры между «Арсеналом» и «Ливерпулем».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



«Арсенал» располагается на четвёртом месте в английском национальном первенстве. «Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнире. Подопечные Юргена Клоппа набрали 66 очков в 28 играх чемпионата. У команды Микеля Артеты — 51 очко. В чемпионате лидирует «Манчестер Сити». У команды Хосепа Гвардиолы 70 очков после 29 матчей.