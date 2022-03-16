«Челси» и «Лилль» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Лилль» — «Челси». Игра состоится на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 2:0 в пользу лондонцев.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Лилль»: Леонардо Жардим, Жозе Фонте, Свен Ботман, Тьягу Джало, Жонатан Бамба, Бенжамен Андре, Шека Мигел, Джонатан Дэвид, Джонатан Кристиан Дэвид, Бурак Йылмаз, Габриэль Гудмундссон.
«Челси»: Эдуард Менди, Маркос Алонсо, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта,
Матео Ковачич, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси».
Игру обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Помогать ему будут ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный рефери – Лука Пайретто.
В своём квартете «Лилль» набрал 11 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе G. «Челси» набрал 13 очков и завершил групповой этап на втором месте в турнирной таблице группы H.
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