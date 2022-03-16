Игрок из Таиланда нокаутировал соперника ударом из муай-тай. Клуб разорвал с ним контракт

«Бангкок», выступающий в третьем дивизионе Таиланда, разорвал контракт с игроком Айтсаретом Нойчайбуном после того, как он ударил соперника, сообщает Give me Sport.



В концовке встречи с «Бангкок Юниверсити» (0:3) Нойчайбун в стиле муай-тай ударил локтем футболиста команды-соперника 19-летнего Супасана Руангсупханимита. После случившегося пострадавший упал на газон, арбитр удалил Нойчайбуна. Удар пришёлся в челюсть Руангсупханимита, игрока отправили в больницу, где врачи наложили ему 24 шва.

Видео инцидента:

В «Бангкоке» немедленно отреагировали на случившееся. Руководство клуба разорвало контракт с Нойчайбуном и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшему. Кроме того, футболиста дисквалифицировали.