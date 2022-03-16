«Лилль» — «Челси»: Кристиан Пулишич сравнял счёт на 45+3-й минуте

Сегодня, 16 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Лилль» — «Челси». Игра идёт на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

Кристиан Пулишич сравнял счёт на 45+3-й минуте. Американский форвард получил мяч в штрафной «Лилля» и первым же касанием низом точно пробил в дальний угол. Жоржиньо стал автором голевой передачи.

Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу лондонцев.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси».



В своём квартете «Лилль» набрал 11 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе G. «Челси» набрал 13 очков и завершил групповой этап на втором месте в турнирной таблице группы H.