Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лилль» — «Челси»: Кристиан Пулишич сравнял счёт на 45+3-й минуте

«Лилль» — «Челси»: Кристиан Пулишич сравнял счёт на 45+3-й минуте
Комментарии

Сегодня, 16 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Лилль» — «Челси». Игра идёт на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

Кристиан Пулишич сравнял счёт на 45+3-й минуте. Американский форвард получил мяч в штрафной «Лилля» и первым же касанием низом точно пробил в дальний угол. Жоржиньо стал автором голевой передачи.

Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу лондонцев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси».

В своём квартете «Лилль» набрал 11 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе G. «Челси» набрал 13 очков и завершил групповой этап на втором месте в турнирной таблице группы H.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022