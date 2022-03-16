Фердинанд: я купил бы в «МЮ» Маркиньоса и Араухо. С Мбаппе и Холандом они не выиграют АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд предложил «красным дьяволам» подписать нескольких игроков.
«Если бы я был в совете директоров «Манчестер Юнайтед», я бы подписал Маркиньоса и уругвайца из «Барселоны» (Рональда Араухо. – Прим. «Чемпионата»).
Если этим летом они пригласят Мбаппе и Холанда, «МЮ» всё равно не выиграет Премьер-лигу. Неважно, кого они купят, обновление должно идти сверху», — цитирует Фердинанда Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне Маркиньос принял участие в 23 матчах французской Лиги 1 и забил 3 гола. В парижский клуб бразилец перешёл из итальянской «Ромы» в июле 2013 года. Его текущий контракт с «ПСЖ» заканчивается летом 2024 года.
В сезоне-2021/2022 Араухо принял участие в 21 матче испанской Примеры и забил 3 гола. Араухо перешёл в «Барселону» из уругвайского «Бостон Ривер» в 2018 году. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 2023 года.
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