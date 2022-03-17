«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон», нанеся «чайкам» шестое подряд поражение в АПЛ

В ночь с 16 на 17 марта мск на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув в рамках перенесённого 16-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Гости одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 37-й минуте отличился защитник Кристиан Ромеро, ему ассистировал Деян Кулушевски. На 57-й минуте нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество «шпор», голевой пас отдал Родриго Бентанкур.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Роберт Джонс. Ему помогали ассистенты Даррен Кэнн и Дерек Итон. Резервный рефери – Грэм Скотт.



Отметим, что поражение «Брайтона» в матче с «Тоттенхэмом» стало для «чаек» шестым подряд в АПЛ. Ранее подопечные Грэма Поттера уступили «Манчестер Юнайтед», «Бёрнли», «Астон Вилле», «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпулю».



После 28 туров «Тоттенхэм» располагается на седьмом месте в чемпионате Англии, имея в своём активе 48 очков. «Брайтон» (33) – на 13-й строчке.