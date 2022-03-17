«Челси» обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня, 17 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Лилль» — «Челси». Игра прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция) и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



В первом тайме Бурак Йылмаз реализовал пенальти. На 37-й минуте после подсказки от VAR главный арбитр Масса остановил игру и отправился к монитору, чтобы воочию убедиться в том, что Жоржиньо сыграл рукой в штрафной, и назначил пенальти, который реализовал турок. Кристиан Пулишич сравнял счёт на 45+3-й минуте. Американский форвард получил мяч в штрафной «Лилля» и первым же касанием низом точно пробил в дальний угол. Жоржиньо стал автором голевой передачи.

После этого Сесар Аспиликуэта вывел гостей вперёд. Аспиликуэта опередил Уэа в борьбе за мяч и в касание вогнал игровой снаряд в девятку. Мэйсон Маунт совершил прострел в штрафную, и испанец удачно завершил своё подключение в атаку.

Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу лондонцев.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси».



В своём квартете «Лилль» набрал 11 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе G. «Челси» набрал 13 очков и завершил групповой этап на втором месте в турнирной таблице группы H.