«Ювентус» — «Вильярреал»: Торрес удвоил преимущество гостей на 85-й минуте

В ночь с 16 на 17 марта мск на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимает «Вильярреал».



На 85-й минуте преимущество «жёлтой субмарины» удвоил защитник Пау Торрес. Ранее на 78-й минуте пенальти в ворота «Ювентуса» реализовал форвард Жерар Морено.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Вильярреал».



Игру обслуживает польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Помогают ему ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери – Павел Рачковски.



Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе F. «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы H.