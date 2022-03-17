«Ювентус» — «Вильярреал»: Торрес удвоил преимущество гостей на 85-й минуте

В ночь с 16 на 17 марта мск на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимает «Вильярреал».
На 85-й минуте преимущество «жёлтой субмарины» удвоил защитник Пау Торрес. Ранее на 78-й минуте пенальти в ворота «Ювентуса» реализовал форвард Жерар Морено.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Вильярреал».
Игру обслуживает польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Помогают ему ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери – Павел Рачковски.
Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе F. «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы H.
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