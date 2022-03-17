«Вильярреал» разгромил на выезде «Ювентус» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ночь с 16 на 17 марта мск на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Вильярреал». Гости одержали победу — 3:0.



Счёт был открыт во втором тайме. На 78-й минуте пенальти в ворота «Ювентуса» реализовал форвард «жёлтой субмарины» Жерар Морено. На 85-й минуте защитник Пау Торрес удвоил преимущество «Вильярреала». В добавленное ко второму тайму время с 11-метрового забил нападающий гостей Арно Груневелд.



Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Помогали ему ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери – Павел Рачковски.



Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе F. «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы H.

Таким образом, «Вильярреал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Ювентус» завершил участие в турнире.