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Кейн стал рекордсменом АПЛ по голам на выезде

Кейн стал рекордсменом АПЛ по голам на выезде
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн превзошёл результат Уэйна Руни по голам в гостевых матчах английской Премьер-лиги, сообщается в твиттере OptaJoe.

Англичанин забил гол в ворота «Брайтон энд Хоув Альбион» в рамках перенесённого 16-го тура АПЛ. Кейн сыграл 139 матч на выезде в рамках английского чемпионата, забив 95 мяч. Гарри стал самым результативным игроком в гостевых матчах в истории АПЛ. Форвард превзошёл достижение Уэйна Руни, забившего 94 гола в 243 гостевых встречах.

«Тоттенхэм» одержал победу в матче со счётом 2:0. Также гол в ворота хозяев поля забил Кристиан Ромеро. В текущем сезоне Кейн сыграл за «шпор» 40 игр во всех турнирах, забив 22 гола, а также отдав 4 голевые передачи.

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