Роналдиньо – о Месси: однажды Лео снова будет считаться лучшим в мире

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси, которого критикуют за игру в текущем сезоне.



«Сейчас Месси переживает не лучший момент, но мне трудно сомневаться в нём после всего того, что он сделал для футбола. Я уверен, что Лео скоро снова завоюет трофеи, а однажды снова будет считаться лучшим в мире. Для меня он и не переставал им быть», — цитирует Роналдиньо AS.



В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» в 26 матчах во всех турнирах, забив 7 голов, а также отдав 10 голевых передач.



Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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