Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Арсеналом» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды над «Арсеналом» (2:0) в рамках 27-го тура чемпионата Англии.



«Это важнейшие три очка. Приехать сюда и победить «Арсенал» – это здорово, но выиграть таким образом – это ещё более особенный момент. Мы хорошо начали, потом игра стала более открытой, обе команды были терпеливы, мы не очень хорошо владели мячом. У соперника были отличные отрезки, и нам приходилось сложно. Мы хотели улучшить свою игру после перерыва. Начали защищаться выше, перехватили инициативу, и игра поменялась.



Я рад за команду, рад той ситуации, в которой мы оказались, но это не меняет всё кардинально. Нам нужно двигаться вперед. Нам очень хочется получать удовольствие от этой ситуации и побеждать, но это непросто. Нужно сохранять правильный менталитет», — цитирует Клоппа BBC.



«Ливерпуль» продлил победную серию в чемпионате Англии до девяти побед. «Арсенал», в свою очередь, прервал серию из пяти побед кряду.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».