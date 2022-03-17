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Артета: не думаю, что результат отражает игру

Артета: не думаю, что результат отражает игру
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение команды от «Ливерпуля» (0:2) в рамках 27-го тура чемпионата Англии.

«Сегодня мы делали то, что и планировали. То, что происходило в штрафных – другая история, из-за этого мы проиграли. У нас было два отличных момента. Сначала Габриэл Мартинелли выходил один на один с вратарём, затем момент был у Мартина Эдегора был отличный момент забить. Мы должны были выйти вперёд.

Когда пропускаешь такие голы, как мы пропустили сегодня, сложно выиграть матч. Думаю, сегодня вся команда играла фантастически. Не думаю, что результат отражает игру, но у них были решающие моменты в штрафной. Они дважды поразили наши ворота», – цитирует Артету BBC.

«Ливерпуль» продлил победную серию в чемпионате Англии до девяти побед. «Арсенал», в свою очередь, прервал серию из пяти побед кряду.

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