Роналдиньо не сдержал слёз во время церемонии включения в Зал славы мирового футбола

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо со слезами радости участвовал в десятой церемонии включения в Зал славы мирового футбола, которая состоялась в мексиканском городе Пачука 15 марта, сообщает Marca.
Мероприятие откладывалось на протяжении двух лет из-за коронавируса, но состоялось во вторник. Проводил его бывший игрок сборной Мексики и «Барселоны» Рафаэль Маркес.
Карьера Роналдиньо длилась с 1998 по 2015 год. За это время он провёл почти 550 матчей за восемь клубов, забил 197 голов и отдал 163 голевые передачи. В составе сборной Бразилии нападающий выходил на поле 97 раз, отметился 33 голами и 24 передачами.
Среди достижений Роналдиньо можно выделить победы на чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии, в Кубке Америки 1999 года в Парагвае и в Лиге чемпионов в 2006 году. В 2005-м бразилец получил награду «Золотой мяч».
Вместе с Роналдиньо в Зал славы вошли итальянский защитник Фабио Каннаваро, испанский нападающий Рауль Гонсалес, бразильский защитник Роберто Карлос и шведский тренер Пиа Мариана Сундхаге.
- 17 марта 2022
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