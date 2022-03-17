Защитник «Вильярреала» Пау Торрес: выход Морено сильно изменил игру, Рулли был прекрасен

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес прокомментировал итог встречи с «Ювентусом» (3:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Даже в самых лучших планах на игру мы не думали, что выиграем с таким счетом. Мы знали, что у них будут шансы. Рулли был великолепен, а нам немного повезло, но это необходимо. Таков был сценарий — мы хотели сделать игру для них долгой. У нас было несколько важных парней на скамейке запасных, а Жерар полностью изменил игру, когда вышел на поле, потому что он — лучший игрок», – цитирует Торреса сайт УЕФА.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Вильярреал» на домашнем поле. Игра завершилась победой испанской команды со счётом 3:0. В составе гостей отличились Жерар Морено, Пау Торрес и Арно Груневелд. По сумме двух матчей «Вильярреал» прошёл в четвертьфинальную стадию ЛЧ.
- 17 марта 2022
-
10:01
-
09:51
-
09:49
-
09:43
-
09:40
-
09:39
-
09:33
-
09:26
-
08:51
-
08:30
-
06:34
-
05:52
-
04:44
-
04:29
-
04:09
-
03:28
-
02:59
-
02:51
-
02:38
-
02:30
-
02:17
-
01:58
-
01:55
-
01:40
-
01:31
-
01:25
-
01:07
-
00:54
-
00:52
-
00:49
-
00:43
-
00:37
-
00:34
-
00:31
-
00:31