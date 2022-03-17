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Защитник «Вильярреала» Пау Торрес: выход Морено сильно изменил игру, Рулли был прекрасен

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес: выход Морено сильно изменил игру, Рулли был прекрасен
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Защитник «Вильярреала» Пау Торрес прокомментировал итог встречи с «Ювентусом» (3:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Даже в самых лучших планах на игру мы не думали, что выиграем с таким счетом. Мы знали, что у них будут шансы. Рулли был великолепен, а нам немного повезло, но это необходимо. Таков был сценарий — мы хотели сделать игру для них долгой. У нас было несколько важных парней на скамейке запасных, а Жерар полностью изменил игру, когда вышел на поле, потому что он — лучший игрок», – цитирует Торреса сайт УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Вильярреал» на домашнем поле. Игра завершилась победой испанской команды со счётом 3:0. В составе гостей отличились Жерар Морено, Пау Торрес и Арно Груневелд. По сумме двух матчей «Вильярреал» прошёл в четвертьфинальную стадию ЛЧ.

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