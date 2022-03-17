Клопп: если кто-то скажет, что Трент не умеет обороняться, растопчу этого человека

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о защитнике клуба Тренте Александер-Арнольде.



«Если кто-то ещё скажет, что Трент Александер-Арнольд не умеет защищаться, то пусть приходит ко мне и я его растопчу. Мне уже надоело это слышать, я не знаю, что ещё должен сделать этот парень, чтобы всех переубедить. Трент отлично сыграл в матче с «Арсеналом» против Мартинелли», — цитирует Клоппа Goal.



Накануне прошёл матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



«Арсенал» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 51 очко. «Ливерпуль», в свою очередь, остался на втором месте, набрав 69 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на 1 очко.

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