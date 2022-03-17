Альбиоль: сложно выразить словами эмоции от выхода «Вильярреала» в 1/4 финала ЛЧ

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал выход испанской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2021/2022. «Жёлтая субмарина» обыграла туринский «Ювентус» по сумме двухматчевого противостояния со счётом 4:1.

«Сложно выразить словами эмоции от выхода «Вильярреала» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это колоссально много значит для болельщиков и клуба. Мы будем наслаждаться этими моментами и ждать жеребьевку следующей стадии», — приводит слова Альбиоля официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1, а второй матч «Вильярреал» выиграл – 3:0. Таким образом, испанцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Ювентус» завершил участие в турнире.