Альбиоль: сложно выразить словами эмоции от выхода «Вильярреала» в 1/4 финала ЛЧ
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Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал выход испанской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2021/2022. «Жёлтая субмарина» обыграла туринский «Ювентус» по сумме двухматчевого противостояния со счётом 4:1.
«Сложно выразить словами эмоции от выхода «Вильярреала» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это колоссально много значит для болельщиков и клуба. Мы будем наслаждаться этими моментами и ждать жеребьевку следующей стадии», — приводит слова Альбиоля официальный сайт УЕФА.
Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1, а второй матч «Вильярреал» выиграл – 3:0. Таким образом, испанцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Ювентус» завершил участие в турнире.
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