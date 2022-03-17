«Болонья» может назначить Гаттузо вместо Михайловича

Руководство «Болоньи» рассматривает вариант с заменой Синиши Михайловича на Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера клуба, сообщает La Repubblica.



По информации источника, причиной увольнения могут стать натянутые отношения между Михайловичем и президентом клуба Джоуи Сапуто. Якобы последний проведёт переговры с Михайловичем, при этом рассматривая вариант с назначением Гаттузо.



Михайлович тренирует «Болонью» с 2019 года.Клуб не увольнял специалиста, когда он проходил химиотерапию и пересадку костного мозга. Однако после удачного лечения прогресс команды застопорился, а сам Михайлович недавно сообщил, что ему поставили задачу обеспечить финиш «Болоньи» в топ-10 в этом сезоне. «Болонья» располагается на 12-ой строчке в турнирной таблице Серии А.

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