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«Болонья» может назначить Гаттузо вместо Михайловича

«Болонья» может назначить Гаттузо вместо Михайловича
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Руководство «Болоньи» рассматривает вариант с заменой Синиши Михайловича на Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера клуба, сообщает La Repubblica.

По информации источника, причиной увольнения могут стать натянутые отношения между Михайловичем и президентом клуба Джоуи Сапуто. Якобы последний проведёт переговры с Михайловичем, при этом рассматривая вариант с назначением Гаттузо.

Михайлович тренирует «Болонью» с 2019 года.Клуб не увольнял специалиста, когда он проходил химиотерапию и пересадку костного мозга. Однако после удачного лечения прогресс команды застопорился, а сам Михайлович недавно сообщил, что ему поставили задачу обеспечить финиш «Болоньи» в топ-10 в этом сезоне. «Болонья» располагается на 12-ой строчке в турнирной таблице Серии А.

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