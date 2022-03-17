«Бавария» готова продлить контракт с Левандовским с повышением зарплаты

Мюнхенская «Бавария» готова подписать новое соглашение с нападающим Робертом Левандовским, сообщает Bild.



По информации источника, генеральный директор Оливер Кан хочет продлить Левандовского и теперь обсудить личные вещи с футболистом. Руководители «Баварии» смирились с тем, что необходимо будет повысить игроку зарплату. Сейчас Роберт зарабатывает около 24 миллионов евро в год.



Напомним, Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года. В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, забил 29 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.



«Бавария» в 26 матчах набрала 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.