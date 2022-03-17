Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» готова продлить контракт с Левандовским с повышением зарплаты

«Бавария» готова продлить контракт с Левандовским с повышением зарплаты
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» готова подписать новое соглашение с нападающим Робертом Левандовским, сообщает Bild.

По информации источника, генеральный директор Оливер Кан хочет продлить Левандовского и теперь обсудить личные вещи с футболистом. Руководители «Баварии» смирились с тем, что необходимо будет повысить игроку зарплату. Сейчас Роберт зарабатывает около 24 миллионов евро в год.

Напомним, Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года. В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, забил 29 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.

«Бавария» в 26 матчах набрала 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.

Новость по теме
«Бавария» одержала всего одну победу в трёх последних играх — над «Зальцбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022