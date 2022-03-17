Семак: надеемся, что Ловрен после сборной Хорватии приедет в «Зенит» и будет готов играть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровом состоянии сине-бело-голубых в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с тульским «Арсеналом». Игра состоит в субботу, 19 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
«Ситуация по травмированным игрокам практически не изменилась. Ловрен продолжает реабилитацию. Он получил вызов в национальную команду Хорватии. И, надеемся, что после сборной он приедет к нам и будет готов помогать команде.
Чистяков, надеюсь, сможет принять участие в матче с «Арсеналом». Оздоев с сегодняшнего дня начинает тренироваться в общей группе. У Вендела – дисквалификация. Заболел Саша Ерохин, и он тоже не поможет нам в следующей игре», — сказал Семак в видео на YouTube-канале «Зенита».
- 17 марта 2022
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