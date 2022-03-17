«Попрощались. И на этом всё закончилось». Сорокин – об отъезде легионеров из «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин поделился мнением об отъезде легионеров из клуба.



«Постепенно привыкаем. Всё постепенно. Есть над чем работать. Плюс новый тренерский штаб. За две тренировки сложно что-то кардинально поменять, но мы работаем в нужном направлении, и это дает свои плоды и результат — вторую игру побеждаем.



Нейтрально отнесся к ситуации. У каждого своё мнение, своя позиция. Оставаться или уезжать — личный выбор каждого. Как я себя чувствую? Я себя чувствую прекрасно в «Краснодаре». И я уже говорил, что я был готов доказывать свое право на место в составе, даже с иностранцами.



Иностранцы — игроки и тренеры попрощались. И на этом всё закончилось (улыбается)», — цитируют Сорокина «Известия».

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