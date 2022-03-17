«Попрощались. И на этом всё закончилось». Сорокин – об отъезде легионеров из «Краснодара»
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Защитник «Краснодара» Егор Сорокин поделился мнением об отъезде легионеров из клуба.
«Постепенно привыкаем. Всё постепенно. Есть над чем работать. Плюс новый тренерский штаб. За две тренировки сложно что-то кардинально поменять, но мы работаем в нужном направлении, и это дает свои плоды и результат — вторую игру побеждаем.
Нейтрально отнесся к ситуации. У каждого своё мнение, своя позиция. Оставаться или уезжать — личный выбор каждого. Как я себя чувствую? Я себя чувствую прекрасно в «Краснодаре». И я уже говорил, что я был готов доказывать свое право на место в составе, даже с иностранцами.
Иностранцы — игроки и тренеры попрощались. И на этом всё закончилось (улыбается)», — цитируют Сорокина «Известия».
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