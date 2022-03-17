ЭСК: судья правильно отменил два гола «Спартака» в ворота «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что арбитр Евгений Кукуляк правильно отменил два гола «Спартака» в ворота «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ (1:2).
«Судья правильно отменил взятие ворот команды «Краснодар», зафиксировав положение «вне игры» после проверки VAR данного эпизода на 11-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что при просмотре эпизода с взятием ворот было определено, что часть тела атакующего игрока команды «Спартак» №19 Шамара Николсона (в данном случае – часть стопы) в момент касания мяча партнёром по команде, делающим ему передачу, находилась ближе к линии ворот соперника, чем предпоследний игрок обороняющейся команды «Краснодар» №18 Евгений Чернов (в данном случае – плечо этого игрока, так как, согласно правилам, вытянутая в сторону ворот рука игрока обороны не учитывается при определении вне игры). Виртуальные офсайдные линии нанесены корректно, в связи с чем решения о нахождении игрока в положении «вне игры», отмене взятия ворот и назначении свободного удара в пользу обороняющейся команды «Краснодар» также являются правильными.
Судья правильно отменил взятие ворот команды «Краснодар» после проверки VAR на 56-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в развитии атаки игрок ФК «Спартак» №19 Шамар Николсон умышленно играет рукой в мяч. Поскольку после данного касания в той же атакующей стадии игры футболист забивает гол, решение о его отмене корректно.
Исходя из инструкций для судей и практических решений в схожих эпизодах, под «незамедлительностью» понимается короткий промежуток в две-три секунды, в течение которых случайно коснувшийся мяча игрок забивает гол. На этом основании Комиссия в данной конкретной ситуации может поддержать решение VAR рекомендовать судье изменить решение без видеопросмотра на поле», — приводит текст решения официальный сайт РФС.
- 17 марта 2022
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