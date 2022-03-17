Решение судьи не ставить пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА признано правильным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) установила, что решение арбитра Сергея Иванова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2) признано правильным.
«ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 52-й минуте матча.
Решение комиссии: судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 52-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта ноги атакующего игрока команды «ЦСКА» №19 Зайнутдинова Бахтияра с ногой игрока обороняющейся команды «Локомотив» №6 Баринова Дмитрия перед попыткой удара по воротам соперника был сам атакующий игрок, совершивший данный контакт при производстве замаха для удара по мячу в тот момент, когда игрок обороны естественным образом двигался к мячу по кратчайшей траектории, не делая движения в направлении соперника. По мнению членов ЭСК, контакт был случайным и нарушения Правил игры со стороны игрока «Локомотива» не было», — приводит текст решения официальный сайт РФС.
- 17 марта 2022
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