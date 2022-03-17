Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Решение судьи не ставить пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА признано правильным

Решение судьи не ставить пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА признано правильным
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) установила, что решение арбитра Сергея Иванова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2) признано правильным.

«ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 52-й минуте матча.

Решение комиссии: судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 52-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта ноги атакующего игрока команды «ЦСКА» №19 Зайнутдинова Бахтияра с ногой игрока обороняющейся команды «Локомотив» №6 Баринова Дмитрия перед попыткой удара по воротам соперника был сам атакующий игрок, совершивший данный контакт при производстве замаха для удара по мячу в тот момент, когда игрок обороны естественным образом двигался к мячу по кратчайшей траектории, не делая движения в направлении соперника. По мнению членов ЭСК, контакт был случайным и нарушения Правил игры со стороны игрока «Локомотива» не было», — приводит текст решения официальный сайт РФС.

Новость по теме
ЭСК: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022