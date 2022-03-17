ЭСК: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) установила, что решение арбитра Антона Фролова не назначать пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) признано правильным.

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Антона Фролова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Крыльев Советов» на 9-й минуте матча.

Решение комиссии: судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» в игровом эпизоде на 9 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что обороняющийся игрок команды «Крылья Советов» №4 Александр Солдатенков в единоборстве с атакующим игроком команды «Зенит» №9 Юри Алберто в собственной штрафной площади изначально использовал толчок плечом в плечо, соблюдая условия правильного толчка, а именно, мяч находился на игровом расстоянии, игрок имел зрительный контакт с мячом и вел борьбу за него, и единоборство не носило грубый характер, но потом его плечо соскользнуло в область груди по причине того, что игрок атаки развернул свое тело. Комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом моменте», — приводит текст решения официальный сайт РФС.