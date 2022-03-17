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Защитник «Вильярреала» Торрес – о мяче в ворота «Ювентуса»: самый важный гол в карьере

Защитник «Вильярреала» Торрес – о мяче в ворота «Ювентуса»: самый важный гол в карьере
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Защитник «Вильярреала» Пау Торрес прокомментировал свой забитый мяч в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

«Это самый важный гол в моей карьере. Мы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, и я счастлив, потому что мы заслужили это», — цитирует Торреса AS.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Вильярреал». Игра завершилась победой испанской команды со счётом 3:0. В составе гостей отличились Жерар Морено, Пау Торрес и Арно Груневелд. По сумме двух матчей «Вильярреал» прошёл в четвертьфинальную стадию ЛЧ.

Определились все команды, которые выступят в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ими стали: «Бавария», «Манчестер Сити», «Бенфика», «Челси», «Атлетико», «Вильярреал», «Ливерпуль» и «Реал».

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