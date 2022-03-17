Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Арсеналом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с тульским «Арсеналом». Игра состоится в субботу, 19 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Почему у «Зенита» регулярно возникают проблемы в матчах с «Арсеналом»? Проблемы не только с «Арсеналом». Когда мы много контролируем мяч, большими силами атакуем, конечно, вероятность пропустить быструю контратаку увеличивается. Что и произошло в первом круге. По качеству игры хороший был матч, создали много моментов, но, к сожалению, проиграли, пропустив первыми. Но это футбол, все бывает. По крайней мере, по качеству первой игры гораздо меньше претензий, чем к другим матчам, где мы даже не уступили, а сыграли вничью.



Что касается сложности, конечно, быстрая атакующая группа: индивидуальные качества Давиташвили, Кангва, который очень быстро и хорошо открывается, тот же Деспотович — игрок очень высокого уровня. Есть еще два высоких нападающих, которые очень опасны в штрафной площади. Поэтому есть, над чем подумать. В любом случае нужно стараться придерживаться баланса, который позволяет активно атаковать и количеством, и качеством, чтобы забивать и в то же время не пропускать быстрые атаки», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».