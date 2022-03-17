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В «Уфе» опровергли информацию о нестабильном финансовом положении

В «Уфе» опровергли информацию о нестабильном финансовом положении
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб находится в нестабильном финансовом положении и собирается сократить зарплаты игрокам.

«Это неправда. У нас все спокойно, все стабильно. Мы знаем, что мы делаем. У нас 20 числа игра, будем играть на победу. Финансовая ситуация у нас нормальная», — приводит слова Газизова «Спорт экспресс».

Ранее о нестабильном финансовом положении сообщал телеграм-канал «Мутко против».

«Уфа» набрала 17 очков в 21 матче и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 22-м туре уфимцы встретятся с «Краснодаром». Встреча пройдёт 20 марта в 14:00 по московскому времени на стадионе «Нефтяник» (Уфа).

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