В «Уфе» опровергли информацию о нестабильном финансовом положении
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб находится в нестабильном финансовом положении и собирается сократить зарплаты игрокам.
«Это неправда. У нас все спокойно, все стабильно. Мы знаем, что мы делаем. У нас 20 числа игра, будем играть на победу. Финансовая ситуация у нас нормальная», — приводит слова Газизова «Спорт экспресс».
Ранее о нестабильном финансовом положении сообщал телеграм-канал «Мутко против».
«Уфа» набрала 17 очков в 21 матче и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 22-м туре уфимцы встретятся с «Краснодаром». Встреча пройдёт 20 марта в 14:00 по московскому времени на стадионе «Нефтяник» (Уфа).
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