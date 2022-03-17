Пулишич, Коке, Рулли и Нуньез – кандидаты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Поделиться
Стали известны кандидаты на звание игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
В список из четырёх кандидатов вошли нападающий «Челси» Кристиан Пулишич, нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньез, оба отметились голами в матчах с «Лиллем» (2:1) и «Аяксом» (1:0) соответственно, вратарь «Вильярреала» Рулли, сделавший 5 сейвов в игре с «Ювентусом» (3:0) и полузащитник мадридского «Атлетико» Коке.
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Напомним, на этой неделе стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов: «Бавария», «Реал», «Ливерпуль», «Интер», «Бенфика», «Атлетико», «Челси» и «Вильярреал». Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.
Комментарии
- 17 марта 2022
-
13:09
-
13:03
-
12:59
-
12:55
-
12:53
-
12:52
-
12:35
-
12:23
-
12:18
-
12:12
-
11:59
-
11:57
-
11:55
-
11:51
-
11:36
-
11:24
-
11:24
-
11:23
-
11:03
-
10:59
-
10:58
-
10:33
-
10:28
-
10:25
-
10:01
-
09:51
-
09:49
-
09:43
-
09:40
-
09:39
-
09:33
-
09:26
-
08:51
-
08:30
-
06:34
Партнерский контент