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Пулишич, Коке, Рулли и Нуньез – кандидаты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пулишич, Коке, Рулли и Нуньез – кандидаты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Стали известны кандидаты на звание игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

В список из четырёх кандидатов вошли нападающий «Челси» Кристиан Пулишич, нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньез, оба отметились голами в матчах с «Лиллем» (2:1) и «Аяксом» (1:0) соответственно, вратарь «Вильярреала» Рулли, сделавший 5 сейвов в игре с «Ювентусом» (3:0) и полузащитник мадридского «Атлетико» Коке.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, на этой неделе стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов: «Бавария», «Реал», «Ливерпуль», «Интер», «Бенфика», «Атлетико», «Челси» и «Вильярреал». Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.

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