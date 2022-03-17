Сергей Семак рассказал о проблемах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о проблемах своей команды, которые активно начали обсуждаться в СМИ на фоне ничьей сине-бело-голубых с «Крыльями Советов» (1:1) в матче прошлого тура РПЛ.

«Неудача «Зенита» с «Крыльями» — это закономерность? Выводы нужно делать после каждого матча. После первого тайма, конечно, нашим легионерам непросто играть в сложных для них климатических условиях. То количество потерь, которое было, особенно в первом тайме, связанное с климатическими условиями и с качеством газона. В таких условиях атаковать позиционно гораздо сложнее, чем действовать на контратаках. Многие играют по одному сценарию — обороняются всей командой и ждать ошибки соперника или момента для быстрой атаки. Против таких соперников играть непросто, особенно в таких условиях. Естественно, мы понимаем, куда нам нужно двигаться, но ввиду сложных ситуаций, когда нужно двигать одного-другого-третьего футболиста на не совсем привычные позиции… Понятно, что отодвигая Дугласа в оборону, мы немножко теряем креативность в атаке. Но сейчас всем непросто.



Пытаемся ротировать состав и менять позиции игроков, чтобы был баланс между обороной и атакой. В любом случае, команда забивает и забивает очень много, что нас радует. Что касается обороны, мы понимаем наши проблемы. Хотелось бы пропускать меньше. Работаем и будем работать над этим. В любом случае, ребята стараются, делают максимум из того, что они могут на сегодняшний день. Очень многое зависит от того, кто в какой форме находится касаемо атакующих игроков. Если выпадают один-два футболиста, то качество игры, количество моментов и острота — не те, к каким мы привыкли.



Повторюсь, моменты всегда есть, нужно более правильно подходить и реализовывать, а также более надежно играть в обороне», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».