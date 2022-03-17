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Клопп — о борьбе за чемпионство: лучше отставать на одно очко, чем на 14

Клопп — о борьбе за чемпионство: лучше отставать на одно очко, чем на 14
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Очевидно, что у нас был хороший период. Это то, что нам нужно. Мы отстаем на одно очко (от «Манчестер Сити»), но это все равно то же самое. Мы должны выигрывать футбольные матчи. Потом мы встретимся с «горожанами», потом со всеми остальными. Надеюсь, что все игроки вернутся в форме после международного турнира. Затем нам предстоит ранний матч с «Уотфордом». Лучше отставать на одно очко, чем на 14 очков. Единственное, что меня действительно интересует, это как мы можем подготовиться к следующей игре, как мы можем пройти через это. Это так сложно — я думаю, это уже 13-я игра с тех пор, как мы встретились с «Арсеналом» в Кубке Лиги. Для них это семь игр — для нас на шесть больше. Мы не жалуемся на это, мы хотели этого. Посмотрим, как все пройдет», – цитирует Клоппа BBC.

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