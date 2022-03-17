Алисон и Эдерсон провели по 16 сухих игр в АПЛ. Их клубы сыграют между собой 10 апреля
Поделиться
Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер сравнялся с вратарём «Манчестер Сити» Эдерсоном по количеству игр без пропущенных мячей, сообщает Squawka Football в своём «твиттере».
Вратарь мерсисайдцев сыграл на ноль в перенесённом матче 27-го тура Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0), что позволило ему сравняться с соотечественником из «Манчестер Сити» по количеству сухих матчей. При этом у Эдерсона на одну проведённую встречу больше.
В рамках 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» на «Этихад Стэдиум». «Ливерпуль», который находится на втором месте, набрав 69 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на одно очко.
В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Бёрнли», а «Ливерпуль» проведёт матч с «Уотфордом».
Комментарии
- 17 марта 2022
-
14:37
-
14:27
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
14:02
-
14:02
-
13:43
-
13:30
-
13:25
-
13:09
-
13:03
-
12:59
-
12:55
-
12:53
-
12:52
-
12:35
-
12:23
-
12:18
-
12:12
-
11:59
-
11:57
-
11:55
-
11:51
-
11:36
-
11:24
-
11:24
-
11:23
-
11:03
-
10:59
-
10:58
-
10:33
-
10:28
-
10:25
Партнерский контент