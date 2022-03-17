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Алисон и Эдерсон провели по 16 сухих игр в АПЛ. Их клубы сыграют между собой 10 апреля

Алисон и Эдерсон провели по 16 сухих игр в АПЛ. Их клубы сыграют между собой 10 апреля
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Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер сравнялся с вратарём «Манчестер Сити» Эдерсоном по количеству игр без пропущенных мячей, сообщает Squawka Football в своём «твиттере».

Вратарь мерсисайдцев сыграл на ноль в перенесённом матче 27-го тура Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0), что позволило ему сравняться с соотечественником из «Манчестер Сити» по количеству сухих матчей. При этом у Эдерсона на одну проведённую встречу больше.

В рамках 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» на «Этихад Стэдиум». «Ливерпуль», который находится на втором месте, набрав 69 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на одно очко.

В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Бёрнли», а «Ливерпуль» проведёт матч с «Уотфордом».

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