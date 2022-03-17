Караваев объяснил, почему не поедет в сборную России на тренировочный сбор

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев объяснил, почему попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Мы с Карпиным созвонились. На данном этапе решили, что лучше готовиться с «Зенитом» — возможно, в двухразовом режиме, поскольку пропустил ответную игру с «Бетисом» и матч с «Рубином», потом выходил на замену. Но всё равно нужно больше времени, чтобы помогать ребятам все 90 минут. В любой другой ситуации был бы там.

Как оценю своё состояние? Хорошо себя чувствую, готов играть с «Арсеналом», всё для этого делаю», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».