Жота — о чемпионской гонке в АПЛ: девять игр, девять финалов. Всё зависит от «Ливерпуля»
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.
«В январе отставание было намного больше, и мы его сократили. Теперь всё зависит от нас. Девять игр, девять финалов. Я верю, что мы сможем это сделать», – цитирует Жоту пресс-служба «Ливерпуля».
Накануне состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
«Арсенал» в данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 51 очко. «Ливерпуль», в свою очередь, остался на втором месте, набрав 69 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на 1 очко.
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