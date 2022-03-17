Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жота — о чемпионской гонке в АПЛ: девять игр, девять финалов. Всё зависит от «Ливерпуля»

Жота — о чемпионской гонке в АПЛ: девять игр, девять финалов. Всё зависит от «Ливерпуля»
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«В январе отставание было намного больше, и мы его сократили. Теперь всё зависит от нас. Девять игр, девять финалов. Я верю, что мы сможем это сделать», – цитирует Жоту пресс-служба «Ливерпуля».

Накануне состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Арсенал» в данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 51 очко. «Ливерпуль», в свою очередь, остался на втором месте, набрав 69 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на 1 очко.

Новость по теме
Клопп: если кто-то скажет, что Трент не умеет обороняться, я растопчу этого человека
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022