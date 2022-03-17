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Защитник «Краснодара» Кайо может подписать контракт с бразильским клубом

Защитник «Краснодара» Кайо может подписать контракт с бразильским клубом
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Защитник «Краснодара» Кайо, приостановивший контракт с «быками», может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. Интерес к игроку проявляют «Ботафого» и «Интернасьонал», информирует журналист Фабио Алейшо в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» 16 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 2 млн. Ранее стало известно, что Кайо вошёл в группу легионеров, с которыми «Краснодар» приостановил действующие контракты. Это стало возможным благодаря введению ФИФА и УЕФА, которые разрешили иностранцам в РПЛ приостанавливать контракты со своими командами до конца нынешнего сезона.

«Краснодар» в 20 матчах набрал 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (45).

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