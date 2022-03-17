Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос — о пяти победах над «Барселоной» подряд: это не помогает, но придаёт уверенность

Кроос — о пяти победах над «Барселоной» подряд: это не помогает, но придаёт уверенность
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о серии из пяти побед подряд над «Барселоной».

«Это не помогает нам, но придаёт уверенность. Мы хотим продлить эту серию побед», – цитирует Крооса As.

После 27 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 51 очко. От возглавляющего таблицу «Реала» команда отстаёт на 12 очков. В следующем туре «Барселона» встретится как раз с «Реалом». Матч состоится 20 марта в Мадриде, начало – в 23:00 мск.

Немецкий полузащитник выступает за «сливочных» с 2014 года. Контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает хавбека в € 25 млн.

Новость по теме
Обамеянг: я упорно работал и хотел добиться успеха в «Барселоне». Доволен своей игрой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022