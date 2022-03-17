Кроос — о пяти победах над «Барселоной» подряд: это не помогает, но придаёт уверенность

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о серии из пяти побед подряд над «Барселоной».



«Это не помогает нам, но придаёт уверенность. Мы хотим продлить эту серию побед», – цитирует Крооса As.



После 27 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 51 очко. От возглавляющего таблицу «Реала» команда отстаёт на 12 очков. В следующем туре «Барселона» встретится как раз с «Реалом». Матч состоится 20 марта в Мадриде, начало – в 23:00 мск.



Немецкий полузащитник выступает за «сливочных» с 2014 года. Контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает хавбека в € 25 млн.

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