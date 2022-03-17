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Артета: большое спасибо АПЛ, если они хотели дать соперникам «Арсенала» преимущество

Артета: большое спасибо АПЛ, если они хотели дать соперникам «Арсенала» преимущество
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о календаре клуба на финишной прямой английской Премьер-лиги.

«Большое спасибо английской Премьер-лиге за это. Они сделали это ещё раз, нам придётся играть с «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (20 и 23 апреля). Если они хотели дать им преимущество, я скажу: «Большое спасибо за это».

Нет, Премьер-лига не изменила бы расписание. Дело всегда в BT Sport, Sky Sports, в одном, в другом. Но пострадал «Арсенал», и единственное, что меня волнует – это «Арсенал». И для «Арсенала» это несправедливо», – цитирует Артету Goal.

Накануне «Арсенал» потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:2) в рамках 27-го тура чемпионата Англии. «Ливерпуль» продлил победную серию в чемпионате Англии до девяти побед. «Арсенал», в свою очередь, прервал серию из пяти побед кряду.

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