Пункт об отступных Холанда в € 75 млн действует только до 30 апреля

Срок действия пункта о сумме отступных в контракте нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда истекает 30 апреля, сообщает Marca.



В действующем контракте норвежца с дортмундской «Боруссией» прописана сумма отступных в € 75 млн.



Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересованы «Реал» и «Барселона».



Напомним, «Манчестер Сити» уже согласовал условия личного контракта с Холандом. «Горожане» предложили форварду зарплату в € 600 тыс. в неделю. Если Холанд решит перейти в стан «горожан», он станет самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.