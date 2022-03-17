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Пункт об отступных Холанда в € 75 млн действует только до 30 апреля

Пункт об отступных Холанда в € 75 млн действует только до 30 апреля
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Срок действия пункта о сумме отступных в контракте нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда истекает 30 апреля, сообщает Marca.

В действующем контракте норвежца с дортмундской «Боруссией» прописана сумма отступных в € 75 млн.

Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересованы «Реал» и «Барселона».

Напомним, «Манчестер Сити» уже согласовал условия личного контракта с Холандом. «Горожане» предложили форварду зарплату в € 600 тыс. в неделю. Если Холанд решит перейти в стан «горожан», он станет самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.

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