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Федерико Вальверде — о Килиане Мбаппе: отличный игрок и невыносимый соперник

Федерико Вальверде — о Килиане Мбаппе: отличный игрок и невыносимый соперник
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Похож ли Мбаппе на Роналдо? Я очень мало видел игру Роналдо, только на видео и в социальных сетях. Он забивал невероятные голы и является фигурой мирового масштаба. Я играл против Мбаппе, и я считаю его отличным игроком. Он зрелищен. Он молод, но в то же время проявляет такой опыт, как будто он очень стар. Он обладает некоторыми уникальными навыками. Он отличный игрок и невыносимый соперник», – цитирует Вальверде Cadena Ser.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

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